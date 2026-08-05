Antalya'da efsanelere konu olan mağarada tekno parti. Bakanlık harekete geçti

10 Ocak'ta günü mağara içerisinde düzenleneceği duyurulan tekno parti organizasyonu tartışmalara yol açmış ve ilgili kamu kurumları tarafından etkinlik iptal edilmişti.

Bu kez 8 Ağustos'ta düzenlenecek Temple of Rising isimli ve Antik Yunan konseptli etkinlik duyuruldu.

Mağara işletmecileri; mağara içinde veya yarasaların yaşam alanlarının yakınında yüksek sesli bir etkinlik olmayacağı, müzikli etkinliklerin mağara dışındaki işletmeye ait alanda gerçekleştirileceğini ifade etti.