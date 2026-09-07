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Antalya'da evlerinin yandığını gören anne-oğul gözyaşı döktü

07.09.2026 13:06

DHA

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Antalya'da oturdukları evin yandığını gören Fatma Maraç ve oğlu Umut Maraç, duvarın dibinde oturup uzun süre ağladı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da evlerinin yandığını gören anne-oğul gözyaşı döktü
DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde Maraç ailesinin yaşadığı gecekonduda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

 

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Antalya'da evlerinin yandığını gören anne-oğul gözyaşı döktü 1
DHA

Evin depo kısmındaki atıklar nedeniyle alevler bir anda büyüdü. Bölgeye ulaşıp alevlere müdahaleye başlayan itfaiye ekibi, yanan ahşap çatı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Antalya'da evlerinin yandığını gören anne-oğul gözyaşı döktü 2
DHA

Evinin yandığı haberini alıp gelen Umut Maraç fenalaştı. Maraç'a sağlık ekibi ambulansta müdahale etti. Oğluna müdahale edildiğini gören Fatma Maraç da büyük üzüntü yaşadı. 

 

Evlerini gören noktada duvar dibine oturan anne-oğul, uzun süre gözyaşı döktü. Anne ile oğlunu, komşuları teskin etmeye çalıştı.

Antalya'da evlerinin yandığını gören anne-oğul gözyaşı döktü 3
DHA

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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