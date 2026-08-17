Antalya'da görevli atış eğitmeni polis, Polonya'da Avrupa şampiyonu oldu

Yurt dışında yarışmalara katılarak Türk bayrağını zirveye taşımak istediğini belirten Osman Demirtaşlar, şöyle devam etti:

“Burada personelimizin atış kabiliyetini geliştirmek için gayret ederken, yurt dışında da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve Türk polisinin itibarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bizim için esas olan sistemin devamlılığı ve mevcut kalitenin çok daha ileri seviyelere taşınmasıdır. Bu nedenle genç, azimli ve çalışkan personelin tespit edilmesi; eğitmen olarak yetiştirilmesi ve bu misyonun onlara devredilmesi çok önemli. Peşimizden yeni sporcuların ve başarılı meslektaşlarımızın gelmesini arzu ediyorum."