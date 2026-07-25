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Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece düştü, plajlar yine de boş kalmadı

25.07.2026 16:46

DHA

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Hafta içi hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Antalya'da, hafta sonu termometreler 29 dereceyi gösterdi. Tatilciler bu sefer az bulutlu havada Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece düştü, plajlar yine de boş kalmadı
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle 35 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı vermişti.

 

Bu kapsamda Antalya'da dün akşam saatlerinde yer yer yağış etkili oldu.

Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece düştü, plajlar yine de boş kalmadı 1
DHA

 Sahile gelenlerden kimileri denize girerken, kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapmayı ve plajda zaman geçirmeyi tercih etti.

Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece düştü, plajlar yine de boş kalmadı 2
DHA

Meteoroloji verilerine göre, hafta boyu etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların ardından hafta sonu kent merkezinde hava sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 65 ölçüldü. 