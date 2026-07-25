Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece düştü, plajlar yine de boş kalmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle 35 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı vermişti.

Bu kapsamda Antalya'da dün akşam saatlerinde yer yer yağış etkili oldu.