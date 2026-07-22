Antalya'da turistleri şaşırtan ikram. İnsanlar serinlesin diye plajda bedava dağıttı

Kentte şarküteri sektöründe 13 yaşından beri çalışan ve 2,5 yıldır kendi işini yürüten Ender Bayık, üç hafta önce karpuz dilimlerinin arasına peynir ve kuzukulağı ekleyerek, yeni bir sandviç konsepti geliştirdi.

Haftanın üç günü kentin Işıklar, Kapalı Yol ve Konyaaltı Sahili gibi kalabalık noktalarına giden Bayık, paketlediği ürünleri kentin sıcağından bunalanlara ikram ediyor.