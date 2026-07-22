Antalya'da turistleri şaşırtan ikram. İnsanlar serinlesin diye plajda bedava dağıttı
22.07.2026 15:22
Antalya'da bir esnaf plajda sıcaktan bunalanlara ikramda bulundu. Olumlu dönüşler aldığını anlatan esnaf, "Turistler tepsiyi elimde görünce 'Wow' diyor." ifadelerini kullandı.
Antalya'da bir esnaf, sıcaktan bunalanlara ikramda bulundu.
Kentte şarküteri sektöründe 13 yaşından beri çalışan ve 2,5 yıldır kendi işini yürüten Ender Bayık, üç hafta önce karpuz dilimlerinin arasına peynir ve kuzukulağı ekleyerek, yeni bir sandviç konsepti geliştirdi.
Haftanın üç günü kentin Işıklar, Kapalı Yol ve Konyaaltı Sahili gibi kalabalık noktalarına giden Bayık, paketlediği ürünleri kentin sıcağından bunalanlara ikram ediyor.
Ürünün ortaya çıkış hikayesini ve amacını anlatan Ender Bayık, "Karpuz- peynir, yazın sıcaklarda herkesin yediği bir ikili. Ben de şarküteri esnafı olduğum için peynire daha güzel lezzet katabileceğimizi düşündüm." dedi.
"Arasına kuzukulağı ekleyerek karpuz ve peynir şeklinde bir sandviç oluşturduk." ifadelerini kullanan Bayık, "Bizim kültürümüzde zaten bu var. Ben de hem Yörük kültürümüz hem kendi has geleneklerimiz yürüsün diye böyle bir şey yaptım." diye konuştu.
Hazırladığı paketli ürünlerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade eden Bayık, "İnsanlara dağıtıyoruz sıcaklarda. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. İnsanlar serinlesin diye böyle bir fikir sunduk." ifadelerini kullandı.
"YABANCI TURİSTLER 'WOW' DİYEREK YANIMA GELİYOR"
Sahilde yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de ürüne yoğun ilgi gösterdiğini ve tepsiyi görünce şaşırdıklarını belirten Ender Bayık, "Turistler tepsiyi elimde görünce 'Wow' diyor. Merak edip yanıma geliyorlar, ben de onlara ikram ediyorum. Lezzetini çok beğeniyorlar; böyle bir şeyin Türkiye'de olduğunu duyduklarında memnun kalıyorlar, yüzleri gülüyor. Onları öyle görünce biz de gülüyor, memnun kalıyoruz." dedi.