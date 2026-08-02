Antalya'da uyarı tabelasının dibinde mangal yaktılar. Cezalara da yasağa da aldırmadılar

Konyaaltı ilçesindeki bazı alanlarda orman işletme müdürlüğünce yerleştirilen uyarı tabelasına rağmen ateş yakıldığı gözlendi. "Dikkat orman yangınları için tehlikeli alan" uyarısı büyük harflerle yazılan tabelada görsellerle de ateş yakmanın, piknik yapmanın tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı.

Tabela çevresindeki ağaçların arasında mangal için oluşturulan çok sayıda alan ve atıklar dikkat çekti.