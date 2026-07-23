Antalya'dan dünya evlerine. Atmaya kıyamadılar, yurt dışına satmaya başladılar
23.07.2026 10:37
Antalya'da tarihi halı ve kilimler, güneşte bekletilerek pastel tonlara kavuşturuluyor. Bu halılardan kullanılamayacak durumdakiler de dekoratif ürünlere dönüştürülüyor.
Türkiye'nin çeşitli köylerinden toplanan ve kullanılamayacak durumda olan tarihi halı ve kilimler, Antalya'da birtakım işlemlerden geçirilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
Yıkanıp temizlenen ve güneşte bekletilen el dokuması ürünler, kesilerek duvar panosu, minder, çanta ve kapı süsü gibi ürünlere dönüştürülüp, ihraç ediliyor.
Yaklaşık 150-200 yıllık Bergama halılarından da hazırlanan ürünler, özellikle küçük ebatlarda yurt dışındaki alıcılardan ilgi görüyor. Fiyatları 20 dolardan başlayıp 500 dolara kadar çıkan dekoratif ürünler, ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
Halı olarak kullanılamayan eski parçaların değerlendirildiğini kaydeden halı üreticisi Halil Börekçi, “Bunlardan duvar süsü, çanta, tablo, minder ve çuval yapıyoruz. Bu şekilde değerlendirerek ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.
Halıların köylerden geldiğinde seçildiğini söyleyen Börekçi, "Tamir edilemeyecek ve halı olarak kullanılamayacak durumda olanlar ayrılıyor. Daha sonra yıkanıp temizleniyor ve gerekli işlemlerden geçiriliyor. Güneşleme işlemi de tamamlandıktan sonra kullanım alanlarına göre yeniden ayrılıyor" dedi.
"KÜÇÜK PARÇALAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"
Özellikle duvar süslerinin tercih edildiğini belirten Börekçi, "Minder, peşkir veya pano olacaklar hazırlanarak değerlendiriliyor. Bunları eşim yapıyor. Çok beğeniliyor ve satılıyor. Şu anda daha çok küçük parçalar tercih ediliyor. İnsanların büyük parçalara yüksek miktarda para ayırma imkanı olmadığı için daha küçük ürünler alınıyor. Bu nedenle küçük parçaların satışı daha fazla" diye konuştu.
"FİYATLARI 500 DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR"
Yıllar önce dokunmuş halıların ürünlere değer kattığını ifade eden Halil Börekçi, "Yaptığımız pano yaklaşık 150 yıllık eski bir Bergama halısı. Bunu eski bir kilim veya çuval parçasının üzerine uygulayıp bu şekilde satışa sunuyoruz. Fiyatlar 20 dolardan başlayıp, 500 dolara kadar çıkabiliyor. Bu ürünlerin satışı diğer halılara göre daha iyi. Yurt dışına ihraç ediyoruz, ABD ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.