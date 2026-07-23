Antalya'dan dünya evlerine. Atmaya kıyamadılar, yurt dışına satmaya başladılar

Özellikle duvar süslerinin tercih edildiğini belirten Börekçi, "Minder, peşkir veya pano olacaklar hazırlanarak değerlendiriliyor. Bunları eşim yapıyor. Çok beğeniliyor ve satılıyor. Şu anda daha çok küçük parçalar tercih ediliyor. İnsanların büyük parçalara yüksek miktarda para ayırma imkanı olmadığı için daha küçük ürünler alınıyor. Bu nedenle küçük parçaların satışı daha fazla" diye konuştu.