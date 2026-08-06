Antalya’nın içme suyu kaynağından çöpler çıktı

ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürü Dr. Mehmet Ulusoy, Kırkgöz Su Kaynakları'nın, Toros Dağları'nın karstik yapısı ile Kestel düdenlerinden beslenen ve Antalya'nın içme suyu güvenliğinde hayati rol üstlenen stratejik bir kaynak olduğunu belirtti.

Ulusoy, ASAT Genel Müdürlüğü olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarında bilimsel veriler ışığında su kalitesinin izlenmesi, denetlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek su kaynaklarının korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna da dikkat çekti.