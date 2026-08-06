Antalya’nın içme suyu kaynağından çöpler çıktı
06.08.2026 14:41
Son Güncelleme: 06.08.2026 14:41
Antalya’nın önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz’de yapılan su altı ve su üstü temizlik çalışmalarında pet bardak, alkol şişeleri ve poşetler çıkarıldı.
Antalya’nın önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Kırkgöz su kaynaklarında, Antalya Valiliği koordinasyonunda temizlik ve bilimsel inceleme çalışması yapıldı.
Mavi Akdeniz Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, su altı ve su üstünde temizlik çalışmaları yürütülürken kaynaktan pet bardak, alkol şişeleri ve poşetler çıkarıldı.
Çalışmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Döşemealtı Belediyesi ekipleri katıldı.
SU ALTI EKOSİSTEMİ İCNELENDİ
ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın içme suyu güvenliğinde stratejik öneme sahip Kırkgöz Havzası'nda su kalitesini düzenli olarak izlerken, bilimsel çalışmalarla kaynakların korunmasına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.
Gerçekleştirilen dalışlarda kaynakların su altındaki ekolojik yapısı incelenirken, suyu tehdit edecek atıklar da temizlendi.
"SU KAYNAKLARI ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"
ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürü Dr. Mehmet Ulusoy, Kırkgöz Su Kaynakları'nın, Toros Dağları'nın karstik yapısı ile Kestel düdenlerinden beslenen ve Antalya'nın içme suyu güvenliğinde hayati rol üstlenen stratejik bir kaynak olduğunu belirtti.
Ulusoy, ASAT Genel Müdürlüğü olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarında bilimsel veriler ışığında su kalitesinin izlenmesi, denetlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek su kaynaklarının korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna da dikkat çekti.
"SUYU KİRLETEN KENDİNİ KİRLETİR"
Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise bu bölgenin Antalya'ya hayat veren ve Antalya'yı yeşil tutan, kentin içme sularını oluşturan bölge olduğunu belirterek, "Hem Düden Şelalesi'ni hem içme sularını yer altından bağlantılı olarak besliyor. Burayı piknik yapan vatandaşlarımız kullanıyor ama çok kötü kullanmışlar burada her türlü kirlilik var. Pet bardaklar, alkol şişeleri, meşrubat şişeleri, poşetler. Suyu kirleten kendini kirletir" dedi.
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