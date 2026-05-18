Anten tamiri için çatıya çıktı, martılar yaraladı. "Pike yaparak arkamdan saldırdılar"

Martıların saldırısına uğrayan Halil Kabadayı, “Anten arızası için çıkmıştım anteni düzeltmeye. O sırada üzerimde 20 martı, bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım şoka girdim. Az kalsın çatıdan düşecektim.” diyerek başına ilk defa böyle bir şey geldiğini ifade etti.

(Pike yapmak: En yayın anlamı uçağın hızla ve dik açıyla yere doğru süzülmesi olarak tanımlanır.)

“ANTENİMİ DE TAMİR EDEMEDİM”

Kabadayı, "Martının bana bu şekilde saldıracağını hiç düşünmemiştim. İkinci çıkışımda oldu bu, ilk çıkışımda ise kafama vurdu. 'Düşeceğim sanırım' dedim, çünkü tehlikeli bir hal aldı. Aşağı inip 1-2 saat sonra tekrar çıkmaya karar verdim. Yine aynı şekilde vurdu. Kafamı tuttum büyük bir acı vardı. Elimin içi olduğu gibi kan oldu. 'Düşeceğim aşağı bana vuracaklar en iyisi ineyim' dedim. Anteni de tamir edemedim kaldı öyle." dedi.