Anten tamiri için çatıya çıktı, martılar yaraladı. "Pike yaparak arkamdan saldırdılar"
18.05.2026 14:47
Anten tamiri için çıktığı çatıda, martıların saldırısına uğrayan 55 yaşındaki Halil Kabayı, yetkilerden yardım talep ediyor. Kabayı, "Anteni de tamir edemedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım." diyor.
Zeytinburnu'nda 55 yaşındaki bir adam, anten tamiri için çatıya çıktı martıların saldırısına uğrayarak yaralandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Telsiz Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatı katında ailesiyle yaşayan Halil Kabadayı, anten tamiri için çatıya çıktı. Bu sırada bir grup martı, Kabadayı'ya saldırmaya başladı.
Martılar gaga ve ayaklarıyla defalarca Kabadayı'nın kafasına vurdu. Başından yaralanan Kabadayı çareyi çatıdan inip eve sığınmakta buldu. Ailesi tarafından yaralandığı başına evde müdahale edilen Kabadayı, ölümden döndüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
"PİKE YAPARAK SALDIRDILAR, AZ KALDIN ÇATIDAN DÜŞECEKTİM"
Martıların saldırısına uğrayan Halil Kabadayı, “Anten arızası için çıkmıştım anteni düzeltmeye. O sırada üzerimde 20 martı, bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım şoka girdim. Az kalsın çatıdan düşecektim.” diyerek başına ilk defa böyle bir şey geldiğini ifade etti.
(Pike yapmak: En yayın anlamı uçağın hızla ve dik açıyla yere doğru süzülmesi olarak tanımlanır.)
“ANTENİMİ DE TAMİR EDEMEDİM”
Kabadayı, "Martının bana bu şekilde saldıracağını hiç düşünmemiştim. İkinci çıkışımda oldu bu, ilk çıkışımda ise kafama vurdu. 'Düşeceğim sanırım' dedim, çünkü tehlikeli bir hal aldı. Aşağı inip 1-2 saat sonra tekrar çıkmaya karar verdim. Yine aynı şekilde vurdu. Kafamı tuttum büyük bir acı vardı. Elimin içi olduğu gibi kan oldu. 'Düşeceğim aşağı bana vuracaklar en iyisi ineyim' dedim. Anteni de tamir edemedim kaldı öyle." dedi.
"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"
Çatıya çıkmaktan korktuğunu söyleyen Kabadayı, "O anki acıyla şoka girdim biraz oturdum orada düşmemek için dengemi kaybetmeyeyim diye, 5 dakika oturdum. O sırada hala üzerime sürekli pike yapıyorlardı. Sonra tekrar ayağa kalkıp aşağı indim. Yoksa daha da saldıracaklardı. Evde pansuman yaptım kendim. Kafam biraz şişmişti, ağrısı oldu. Akşam yatamadım ağrıdan dolayı, dik yattım. Tekrar çatıya çıkmayı hiç düşünmedim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çatıda yuvaları mı var artık bilemiyorum çatıya çıkamıyorum. Gelip bir baksınlar, önlemini alsınlar." diye konuştu.