Apartman bahçesinde dehşet. Tartıştığı kadını tekme tokat dövdü
20.08.2026 10:36
Adana'da bir kişi, tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla dövdü. Saldırgan gözaltına alındı.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kişi, apartman bahçesinde tartıştığı kadını dövdü.
Saldırgan, elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp, tekme ve yumruklarla dövmeye devam etti.
KADININ YARDIMINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ
Yere düşen kadını döven şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Yaralanan kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.