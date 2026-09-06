Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.