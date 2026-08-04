Arabası kirli olanlara görülmemiş sürpriz. Sıra dışı oto yıkamacı sosyal medyanın gündeminde

Günün belirli saatlerinde mahalleleri gezerek yol kenarında gördüğü park halindeki kirli araçları ücret talep etmeden yıkayıp, parlatarak sahiplerine sürpriz yapan Tuğrul Deligöz'ün bu çalışması, sosyal medyada takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yaşlı bir vatandaşın talebiyle böyle bir projeye başladığını söyleyen Tuğrul Deligöz, "Normalde bir aracın iç ve dış temizliğini bin 750 TL'ye yapıyorum. İki yıl önce yaşlı bir amca, 'Otomobilimi ücretsiz yıkar mısın?' diyerek benden ricada bulundu. Severek yaptım." dedi.