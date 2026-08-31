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Araç stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

31.08.2026 17:01

DHA

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın stepnesinde gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Araç stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
DHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda, hafif ticari aracın stepne bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi 1
DHA

Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Tatvan ilçesinde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. 

Araç stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi 2
DHA

Araçta narkotik köpeği "Gill" yardımıyla arama yapıldı. Ekiplerin detaylı incelemesinde, aracın stepne bölümüne gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Araç stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi 3
DHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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