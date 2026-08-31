Araç stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
31.08.2026 17:01
Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın stepnesinde gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda, hafif ticari aracın stepne bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Tatvan ilçesinde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği "Gill" yardımıyla arama yapıldı. Ekiplerin detaylı incelemesinde, aracın stepne bölümüne gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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