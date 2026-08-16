Araç üstünde uygunsuz hareketlere gözaltı
16.08.2026 21:33
Son Güncelleme: 16.08.2026 21:55
Manisa’da bir otomobilin açılır tavanından çıkarak hareketler yapan kadın ile sürücü "hayasızca hareketler" suçundan gözaltına alındı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde D300 kara yolunda bir kadının seyir halindeki otomobilin açılır cam tavanından aracın üzerine çıkarak hareketler yaptığı görüntüler basında ve sosyal medyada yer aldı.
Görüntülerin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü M.E.C. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda sürücü M.E.C. ile aracın üzerine çıkan Ö.K. adlı kadın, "hayasızca hareketler" suçundan gözaltına alındı.
Sürücüye ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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