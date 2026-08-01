Arazinin yüzüne yıllarca kimse bakmadı. 10 yıl önce başladı, 250 dekarlık alana yayıldı
01.08.2026 10:25
Yaklaşık 250 dekarlık engebeli arazide 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştiren Gürsel Arslan, hem atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırdı hem de sanayiye hammadde sağladı.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde organik vişne yetiştiriciliği her geçen yıl artarken, üretici Gürsel Arslan yaklaşık 10 yıl önce kullanılmayan engebeli tarım arazilerinde vişne bahçeleri kurmaya başladı.
Zamanla üretim alanını genişleten Arslan, 250 dekarlık alanda 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştirdi.
Zorlu arazi şartlarına rağmen üretimini sürdüren Arslan, organik yöntemlerle yetiştirdiği vişneleri sanayiye hammadde olarak kazandırırken, bölgede meyveciliğin gelişmesine de katkı sunuyor.
Çalışma, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve organik tarım ile sanayi meyveciliğine katkısıyla öne çıkıyor.
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