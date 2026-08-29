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Ardahan'da sağanak ve dolu hasara yol açtı

29.08.2026 16:32

AA

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Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, bazı köy ve mahallelerde hasara yol açtı.

Ardahan'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
Anadolu Ajansı

Kentte etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sağanak ve dolu hasara yol açtı 1
Anadolu Ajansı

Şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin iç yollarında hasar oluştu.

Ardahan'da sağanak ve dolu hasara yol açtı 2
Anadolu Ajansı

Yağışın özellikle merkeze bağlı Güzçimen köyünde etkisini artırması sonucu köy içindeki yollar hasar gördü, bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Ardahan'da sağanak ve dolu hasara yol açtı 3
Anadolu Ajansı

AFAD ekipleri, bölgede oluşan hasarı belirlemek için çalışma başlattı.

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