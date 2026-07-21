Arı Kaya Kanyonu'nda mahsur kalan kampçı kurtarıldı
21.07.2026 15:28
Bartın'da kamp sırasında ayağını testereyle yaralayan 57 yaşındaki kampçı, komandolar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu kanyondan kurtarıldı.
Almanya’dan Bartın’ın Kumluca beldesine bağlı Zafer köyüne gelen gurbetçi Hüseyin Bozacı, geçen cumartesi öğle saatlerinde kamp ekipmanlarıyla birlikte köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Arı Kaya Kanyonu’na girdi.
Kanyonda 1,5 kilometre kadar ilerleyen Bozacı, akşam saatlerinde kamp kurduğu sırada bir ağaç dalını kesmek isterken elindeki testereyle ayağını kesti.
Yaralanması nedeniyle hareket edemeyen maceraperest gurbetçi, kanyonun içinde mahsur kaldı.
Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine dün gece saatlerinde kayıp ihbarında bulunuldu.
AFAD, JANDARMA VE KÖYLÜLER BİRLİKTE ÇALIŞTI
Bozacı’nın cep telefonundan alınan son sinyalin kanyon bölgesini göstermesiyle birlikte jandarma komando, AFAD ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
AYAĞINDAN YARALI HALDE BULUNDU
Arama ekipleri, bugün öğle saatlerinde Bozacı’ya kanyonun yaklaşık 1,5 kilometre derinliğinde ayağından yaralanmış halde ulaştı.
Komandoların olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, kanyona kurulan halat sistemiyle yukarı çekilerek kurtarılan gurbetçi, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hüseyin Bozacı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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