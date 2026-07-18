Arkadaşı 15 yıl önce Ankara'ya götürdü, hayatı karardı

Mahalle muhtarının kendisine destek olduğunu ifade eden Kibar Kavak, "Allah muhtarımızdan razı olsun. Yiyecek ve temel ihtiyaçlarım konusunda bana yardımcı oluyor. Onun dışında kimsem yok. Borçlar yüzünden üç ay, iki ay, bir ay, bazen altı ay cezaevinde kaldım. Çıkıyorum, yine vergi borcu geliyor, yine götürüyorlar. Borcu ödesem bile geçinecek param kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisini Ankara'ya götüren kişi hakkında dava açtığını söyleyen Kavak, "Beni kandırıp üzerime şirket açtılar. Dava ettim. Bir süre cezaevinde yattı ancak avukat tutup çıktı. Benim avukat tutacak param yoktu. Okuma yazma bilmediğim için bana imza attırdılar. Eğer okuyup yazabilseydim böyle bir belgeye asla imza atmazdım" diyerek yetkililerden yardım istedi.