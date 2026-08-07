Artık çırak da bulamıyor. "Meslek öldü, son numara biziz"
07.08.2026 10:43
Bolu'da 58 yıldır kalaycılık yapan 80 yaşındaki İsa Karataş, yeni ustalar yetişmediği için mesleğin yok olma noktasına geldiğini söyledi. Karataş, “Kalaycılıkta da bu son numara biziz” dedi.
Bolu'da tarihi Yukarı Çarşı'da 58 yıldır kalaycılık yapan 80 yaşındaki İsa Karataş, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gençlerin kalaycılığa ilgi göstermediğini belirten Karataş, çırak bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, “Kalaycılıkta da bu son numara biziz” dedi.
Büyükcami Mahallesi'ndeki Tarihi Yukarı Çarşı'da iş yeri bulunan kalay ustası İsa Karataş, eski bakır mutfak eşyalarını yeniden kalaylayarak kullanıma hazır hale getiriyor.
Mesleğe 1968 yılında adım atan Karataş, iş yerinde 58 yıldır yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan kalaycılık mesleğini sürdürmeye çalışıyor.
1970 yılında kendi iş yerini açtığını anlatan Karataş, "1968 senesinde girdim zanaata. Hala devam ettiriyorum. 1970'te dükkan açtım. Bakırcılıktan kalaycılığa kadar bu işi yıllardır yapıyorum. Bu sokakta uzun yıllardır çalışıyorum ama artık işler eskisi gibi değil" diye konuştu.
"SAĞLIK AÇISINDAN EN İYİSİ BAKIRDIR"
Bakır kapların kalaysız kullanılmasının sağlık açısından sakıncalı olduğunu belirten Karataş, kalaylama işleminin özen gerektirdiğini ifade etti.
Bakırın doğru şekilde kullanıldığında en sağlıklı mutfak gereçlerinden biri olduğunu söyleyen Karataş, "Önce güzelce yağından arındırılır, ardından kumla temizlenir. Ondan sonra kalaylama işlemine geçilir. Öyle hemen kalaya girmez. Bugün kullanılan bazı kaplardan yemek yenilmesi sağlık açısından doğru değil. En iyisi bakırdır" dedi.
"BAKIRCILIK MESLEĞİ ÖLDÜ"
Kalaycılık ve bakırcılık mesleğinin yeni ustalar yetişmediği için yok olma noktasına geldiğini dile getiren Karataş, artan maliyetler nedeniyle çırak çalıştıramadıklarını ifade ederek, “Bakırcılık mesleği öldü. Kalaycılıkta da bu son numara biziz. Gençler öğrenmek istemiyor. Sigortasını yatırmak, maaşını vermek gerekiyor. Bunların hepsi büyük külfet. Çırak alamıyoruz, çalıştıramıyoruz. Asgari ücret versek kendimiz kazanamıyoruz. Eski bakırcılık yok. Çin malları çıktı, işler azaldı. Usta yetişmeyince de bizim bakırcılık bitti" ifadelerini kullandı.
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