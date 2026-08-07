Artık çırak da bulamıyor. "Meslek öldü, son numara biziz"

Bolu'da tarihi Yukarı Çarşı'da 58 yıldır kalaycılık yapan 80 yaşındaki İsa Karataş, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gençlerin kalaycılığa ilgi göstermediğini belirten Karataş, çırak bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, “Kalaycılıkta da bu son numara biziz” dedi.

Büyükcami Mahallesi'ndeki Tarihi Yukarı Çarşı'da iş yeri bulunan kalay ustası İsa Karataş, eski bakır mutfak eşyalarını yeniden kalaylayarak kullanıma hazır hale getiriyor.

Mesleğe 1968 yılında adım atan Karataş, iş yerinde 58 yıldır yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan kalaycılık mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

1970 yılında kendi iş yerini açtığını anlatan Karataş, "1968 senesinde girdim zanaata. Hala devam ettiriyorum. 1970'te dükkan açtım. Bakırcılıktan kalaycılığa kadar bu işi yıllardır yapıyorum. Bu sokakta uzun yıllardır çalışıyorum ama artık işler eskisi gibi değil" diye konuştu.