Artvin'de sağanak nedeniyle dere taştı
15.11.2026 15:28
Artvin'de etkili olan sağanak sonucu derelerde su seviyesi yükseldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Artvin'de Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayarak süren etkili sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi ve debi yükseldi.
Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesi, taşma noktasına ulaştı. Borçka-Hopa Karayolu'nda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı, güzergahtaki ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Öte yandan alçak kesimli ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığı belirtildi.
Sağanağın sürdüğü bölgede vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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