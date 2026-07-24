Asansörde korku dolu anlar. Yarım saat boyunca kurtarılmayı beklediler
24.07.2026 10:26
Antalya'da bir millet bahçesinde 11 kişi arızalanan asansörde mahsur kaldı. Asansörde mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Antalya'da bir millet bahçesinde arızalanan asansör korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Olay, Manavgat ilçesi Türkbeleni Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beşi yabancı turist olmak üzere toplam 11 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmayı durdurdu.
Kabin içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, asansörde yazılı olan teknik servis numarasını aramalarına rağmen telefonun kapalı olması nedeniyle yardım alamadı.
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından ekiplerin müdahalesiyle asansör yeniden çalıştırılarak içeride mahsur kalan 11 kişi güvenli şekilde kurtarıldı.
GENÇ BİR KIZ FENALAŞTI
Asansörde yaşanan panik ve havasızlık nedeniyle fenalaşan genç kıza olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Kurtarılan turist grubunda bulunan küçük yaştaki bir çocuğun ise korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.