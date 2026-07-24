Asansörde korku dolu anlar. Yarım saat boyunca kurtarılmayı beklediler

Antalya'da bir millet bahçesinde arızalanan asansör korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Manavgat ilçesi Türkbeleni Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beşi yabancı turist olmak üzere toplam 11 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmayı durdurdu.