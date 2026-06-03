Asi Nehri önüne kattığını süpürdü, 500'e yakın ağaç kökünden söküldü
03.06.2026 11:43
Hatay'da debisi artan Asi Nehri'nden gelen taş yığınları, yüzlerce ağaca zarar verdi.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu.
Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.
Debisi artan Asi Nehri taşarak çevresindeki tarım arazilerine zarar verdi.
Binlerce dönüm, sular altında kaldı. Günler sonra sel sularının çekilmesiyle tarım arazilerindeki hasar ortaya çıktı.
İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tarım arazilerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Taş yığınlarının onlarca dönüm arazide ekili olan ağaçlara zarar verdiğini ifade eden çiftçi Semir Selvin, Asi Nehri'nde düzenli olarak ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.
Ekili ağaçların zarar gördüğünü ifade eden çiftçi Semir Selvin, şu ifadeleri kullandı:
“Maalesef selden dolayı burada taş yığınlarından başka bir şey kalmadı. Su takriben 4 metre kadar yükseldi. Asi Nehri, içerisindeki bütün taşları araziye taşıdı. Burası zeytinlikti ve 500'e yakın ağacımız komple söküldü. Gerçekten üreticiyi, emekçi insanı demoralize eden bir durum.”
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