Asi Nehri önüne kattığını süpürdü, 500'e yakın ağaç kökünden söküldü

Ekili ağaçların zarar gördüğünü ifade eden çiftçi Semir Selvin, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef selden dolayı burada taş yığınlarından başka bir şey kalmadı. Su takriben 4 metre kadar yükseldi. Asi Nehri, içerisindeki bütün taşları araziye taşıdı. Burası zeytinlikti ve 500'e yakın ağacımız komple söküldü. Gerçekten üreticiyi, emekçi insanı demoralize eden bir durum.”