Aşırı yağışlar fiyatını etkiledi. Kilosu 60 liraya satılıyor
19.05.2026 10:16
Son Güncelleme: 19.05.2026 10:22
Hatay'da yıl başından bu yana etkili olan aşırı yağış, örtü altında yetiştirilen domateste hasadı olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde hasatlar başladı. Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Servet Ertaş, 2 buçuk dönümlük arazide sera altında domates hasadı yapıyor.
Ocak ayında domatesleri ekip özenle yetiştiren Ertaş, Mayıs ayının gelmesiyle kolları sıvadı. Aşırı yağışlarla artan nemden dolayı verimin düştüğü domates, seradan kilosu 60 TL’den satışa sunuluyor.
Domatesin satış fiyatından memnun olan çiftçi Ertaş, domatesleri özenle paketleyerek Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş gibi kısa mesafedeki şehirlere yolladığını söyledi.
Aşırı yağışlardan dolayı serada nem oluştuğunu ve bu yüzden verimin düşük olduğunu belirten Servet Ertaş, domatesin kilogram fiyatının serada 60 TL’den alıcı bulduğunu ifade etti.
Ertaş, “Seracılık işiyle yaklaşık 20 yıldan beri uğraşıyorum. Domateslerimizi Ocak ayında ekiyoruz, hasat zamanı geldiğinde ise Mayıs ve Haziran aylarında topluyoruz. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı verimde fazla bir kayıp yaşandı ama fiyatlar, kaybı telafi ediyor” dedi.
Ertaş, fazla yağış sonucunda serada nem oluştuğunu ve bu nemden dolayı domateslerin hastalandığını anlattı. Ertaş, “Epey bir mücadele ettik, biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü geçtiğimiz yıl kuraklık vardı, nem yoktu ve ılık bir iklim hakimdi. Dolayısıyla geçen seneki verimimiz çok daha yüksekti” dedi.
Hasat sürecini de anlatan Ertaş, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Domatesleri çok dikkatli bir şekilde topluyoruz, tek tek koparıp sandıklara diziyoruz. Domatesler yavaş yavaş kızarmaya başlıyor, tam kırmızı oldukları zaman da topluyoruz. Seracılık gerçekten büyük bir ilgi ve emek isteyen bir iş.”
