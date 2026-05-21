Aşırı yağışlar Hatay'ı vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti, çöken yol araçları yuttu
21.05.2026 08:59
Son Güncelleme: 21.05.2026 16:57
Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Gece saatlerinde bir ev yıkıldı, sabaha karşı çöken yol üzerindeki araçları adeta yuttu. Üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meteoroloji'nin Hatay için uyarısını yaptığı yoğun sağanak dün akşam saatlerinde başladı. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
Son olarak Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki dağ yamacına inşa edilen ev yıkıldı.
Evdeki bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
Özellikle sabaha karşı etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı.
Ayrıca bir yolda çökme meydana geldi.
Mahsur kalan araçlar sabah saatlerinde havadan görüntülendi.
Mahalle sakinleri, zarar gören araçları kurtarmak için ekiplerden yardım bekledi.
Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı.
Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde ve sokaklar ile tarım arazileri, dronla görüntülendi.
Yağışın bu sabah saatlerinde etkisini yitirmesi ile Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, NTV yayınında şu bilgileri verdi:
"Bazı ilçelerimiz daha fazla etkilendi. Samandağ'da okullarımızı tatil ettik. Antakya ilçemizin de muhtelif bölgelerinde dört tane okulumuzda eğitime ara verdik."
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Aşırı yağışlar nedeniyle evi yıkılan bir kişi ile aracı sel sularına gömülen bir kişi yaşamını yitirdi. Son olarak sel sularına kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok'un (62) cansız bedenine ulaşıldı.
Kimyonok'la birlikle hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.