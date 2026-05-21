Aşırı yağışlar Hatay'ı vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti, çöken yol araçları yuttu

Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı.

Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde ve sokaklar ile tarım arazileri, dronla görüntülendi.

Yağışın bu sabah saatlerinde etkisini yitirmesi ile Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.