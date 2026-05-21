Aşırı yağışlara dayanamadı. Çöken yol araçları yuttu
21.05.2026 08:59
Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Gece saatlerinde bir ev yıkıldı, içindeki bir kişi hayatını kaybetti. Sabaha karşı bir yolda da çökme meydana geldi. Yol, üzerindeki beş aracı adeta yuttu.
Meteoroloji'nin Hatay için uyarısını yaptığı yoğun sağanak dün akşam saatlerinde başladı. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
Son olarak Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki dağ yamacına inşa edilen ev yıkıldı.
Evdeki bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
Özellikle sabaha karşı etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı.
Ayrıca bir yolda çökme meydana geldi.