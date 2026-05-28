Asırlık gelenek bu sene de devam etti
28.05.2026 08:31
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde her Kurban Bayramı'nda sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti.
Köy halkı, kestikleri kurbanlardan ayırdıkları etleri ortak kazanlarda pişirerek tüm köylüye dağıttı.
Kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda pişirildi.
Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Köyümüzde kurban eti girmemiş ev kalmıyor." dedi.
Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler, camiden yapılan anonsun ardından köylüye dağıtıldı.
Ellerine kaplarını alan vatandaşlar camiye gelerek sıraya girdi.
İmamın yaptığı bereket duasının ardından kurban etleri herkese eşit şekilde dağıtıldı.
