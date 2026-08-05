Asırlık lezzette hasat başladı. Tarlada 150, pazarda 350 TL'ye satılıyor

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nin geçim kaynaklarından biri olan Bardacık incirinde hasat heyecanı yaşanıyor. İncir için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan incirleri topluyor. İnce kabuğu ve tatlı yapısı olan incir için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da boyutlarına göre ayırarak iç piyasaya gönderiyor. Dondurulan incirler ise yurt dışına ihraç ediliyor.

Temmuz ayında başlayıp eylül ayına kadar hasadı süren incirin fiyatı tarlada 150-200 TL arasında seyrederken, pazarda ise bu fiyat 350 TL'ye kadar çıkıyor.