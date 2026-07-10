Askerlik arkadaşında gördü, hemen işe koyuldu. Bereketin sırrını tellere astı
10.07.2026 13:12
Bursa ve İzmir'de gördüğü modern incir yetiştiriciliğini Tekirdağ'a taşıyan üretici, telli terbiye sistemiyle kurduğu bahçede ilk kez ilekleme uygulamasını gerçekleştirdi.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesini ziyaret ederek, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde kritik öneme sahip ilekleme çalışmalarını inceledi. Ekipler, modern yetiştiricilik sisteminin sağladığı avantajları ve bahçedeki gelişimi yerinde gözlemledi.
İncir üretiminde döllenmenin sağlanması için yapılan ilekleme uygulamasında, erkek incir meyveleri bahçedeki tellere asılıyor. Bu meyvelerin içerisindeki incir arıcıkları polenleri dişi incirlere taşıyarak meyve tutumunu artırıyor ve kaliteli ürün oluşmasına katkı sağlıyor.