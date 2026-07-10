Askerlik arkadaşında gördü, hemen işe koyuldu. Bereketin sırrını tellere astı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesini ziyaret ederek, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde kritik öneme sahip ilekleme çalışmalarını inceledi. Ekipler, modern yetiştiricilik sisteminin sağladığı avantajları ve bahçedeki gelişimi yerinde gözlemledi.