Asla bozulmuyor, kurtlanmıyor. Osmanlı ordusunun sırrı olan tescilli lezzet

Tarhana Üreticisi Adil Simsar, "Dulkadiroğlu İlçesi Osmanbey mahallesindeyiz. 35 yıldır tarhana işiyle uğraşıyoruz. Tarhana dövme, kekik, tuz ve yoğurttan oluşur. Gayet besleyici ve doğaldır. Güneşte kurur ve daha sonra ilimizin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine hatta dünyanın birçok bölgesindeki insanlarımıza göndermekteyiz. Tarhan Osmanlı döneminde savaşa giderken Yavuz Sultan Selim döneminde yoğurdu dövme ile katmışlar ve şekilde kurutmuşlar. Her hangi bir kurtlanma, böceklenme olmadığı ve dayanıklı olduğu için savaşa giden askerlere götürmüşler. Tarhana biberli, bademli, çorbalık, sıkma, cips gibi onlarca çeşitte üretilebiliyor. Kış aylarında çok güzel tüketiliyor. Türkiye genelinde Kahramanmaraş'a gelip götüren de var buradan biz de gönderebiliyoruz. Tarhanamızı herkesin yemesini tavsiye ederim" dedi.