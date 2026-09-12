Ata tohumuyla üretiliyor, yarım kaşık bile yetiyor. Kilosu bin 300 lira

Kendine has yapısı, acı tadı ve aroması ile kent mutfağında birçok ürüne lezzet katan Cırgalan biberi, geleneksel usullerle hasat edildikten sonra temizlenip parçalara ayrılıyor.

Ardından gün ışığında kuruması için evlerin balkonlarına, çatılarına ve mahallenin cadde ve sokaklarındaki boş alanlara seriliyor.

Uzun değneklerle karıştırılarak kurutulmaya bırakılan ve daha sonra da değirmende çekilerek kırmızı toz biber haline gelen ata tohumlu coğrafi işaretli tescilli biber, sofraları süslüyor.

Mahallede, elek altı yöntemi ile elde edilen pul biber ise kış aylarında Kayseri ve civarında sıklıkla tüketilen arabaşı çorbasının olmazsa olmazlarından biri oluyor.

Bölgede çiftçilik yapan İbrahim Yavuncu (58), "Biberimiz, kan kırmızısı ve organik olması nedeniyle farklı aroması ile tercih ediliyor. Ülkemizin çoğu yerine bu biberi gönderiyoruz. Burada yaşayanların yüzde 80-90'ı bu biberden üretiyor. Bu sene üretim çok güzel. Ata tohumu ile üretildiği için biberi satın alanlar çok memnun oluyor. 10 kilogram kuru biberden 1 kilogram toz biber hasadı yapıyoruz." dedi.