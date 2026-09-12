Ata tohumuyla üretiliyor, yarım kaşık bile yetiyor. Kilosu bin 300 lira
12.09.2026 13:37
Kayseri'de yüzyıllardır ata tohumuyla üretilen Cırgalan biberinde kurutma mesaisi başladı. Yarım kaşığın bile yettiği biberin kilosu bin 300 liraya satılacak.
Kendine has yapısı, acı tadı ve aroması ile kent mutfağında birçok ürüne lezzet katan Cırgalan biberi, geleneksel usullerle hasat edildikten sonra temizlenip parçalara ayrılıyor.
Ardından gün ışığında kuruması için evlerin balkonlarına, çatılarına ve mahallenin cadde ve sokaklarındaki boş alanlara seriliyor.
Uzun değneklerle karıştırılarak kurutulmaya bırakılan ve daha sonra da değirmende çekilerek kırmızı toz biber haline gelen ata tohumlu coğrafi işaretli tescilli biber, sofraları süslüyor.
Mahallede, elek altı yöntemi ile elde edilen pul biber ise kış aylarında Kayseri ve civarında sıklıkla tüketilen arabaşı çorbasının olmazsa olmazlarından biri oluyor.
Bölgede çiftçilik yapan İbrahim Yavuncu (58), "Biberimiz, kan kırmızısı ve organik olması nedeniyle farklı aroması ile tercih ediliyor. Ülkemizin çoğu yerine bu biberi gönderiyoruz. Burada yaşayanların yüzde 80-90'ı bu biberden üretiyor. Bu sene üretim çok güzel. Ata tohumu ile üretildiği için biberi satın alanlar çok memnun oluyor. 10 kilogram kuru biberden 1 kilogram toz biber hasadı yapıyoruz." dedi.
Bu sezon rekolteden dolayı mutlu olduklarını da söyleyen Yavuncu, şöyle konuştu:
"Bu sene mahalle olarak üretimden çok memnunuz. Bahar sezonunda havaların yağışlı gitmesi üretimi olumlu anlamda etkiledi. Çok şükür iyi oldu. Üretim çok güzel. Herkes memnun. Ürünlerimizi Kayseri ve çevre illere gönderiyoruz. Aroması çok güzel, ne acı ne de tatlıdır. Bu sene kilosunu perakende olarak 1000-1300 TL arasında satacağız.
Yağışlardan dolayı 1 ay hasada geç başladık. Biber kırımını geç açtık. Normalde bu zamana kadar 1-2 defa biber kırmamız gerekiyordu ama yağışların ekim için faydası oldu. Geçen seneye göre üretimde yüzde 25 rekolte fazlamız var. Havalar güzel giderse evlerimizin çatılarında kurutmaya devam edeceğiz."
Cırgalan biberinin hem toz hem de pul biber olarak Kayseri’de yemeklere lezzet kattığını belirten Yavuncu, “Biberimiz genellikle pastırma ve sucukta kullanılıyor. Geleneksel olarak ev yapımı pastırma ve sucuk yapımında Cırgalan biberi kullanılır. Kayseri mutfağına da lezzet katıyor. Aroması ve tadı farklı olduğu için mutfakta her yemekte kullanıyorlar. Diğer biberlerden 1 kaşık atıyorsa bizim biberden yarım kaşık atıyor. Diğer biberden yılda 2-3 kilogram kullanıyorsa, Cırgalan biberini yılda 1 kilogram kullanıyor." diye konuştu.
Yavuncu, "Biz buna biberin damarı yani ‘elek altı’ deriz. Kayseri’de arabaşı yemeği meşhur olduğu için, biz kış aylarında arabaşı yemeğinde bu biberi sıklıkla kullanırız. Yine mantı da çok tüketilir. Kayseri mutfağının vazgeçilmez bir tadıdır.” ifadesini kullandı.
İbrahim Yavuncu, “Daha önce Avrupa’ya gurbetçiler vasıtasıyla çok fazla gönderiyorduk. Ama artık iklimler değişti ve kurutma sezonu uzadı. Bu yüzden gurbetçilerin geri dönüş yaptıkları döneme yetişmediği için Avrupa’ya satışlarımız düştü. Kargo ile gönderim yapıyoruz. Asla mideye dokunmuyor. Her acı yenmiyor. Ama bizim acımız kalıcı değildir. Bir anda yakıyor ama sonra gidiyor. Diğer acılar yendiği zaman mideyi rahatsız eder." dedi.
Bölgede genç üreticilerden olan Ahmet Muslu ise 45-50 günlük bir hasat süresi olduğunu belirterek şunları anlattı:
“Toplanır, yırtılır. 15 güne yakın güneş altında kurutulur. Sonra değirmene götürülür. Sokaklarda, çatılarda, bahçelerde ve yol kenarlarında kurutması yapılır. Aroması ve kokusu kendine hastır. 200 yıllık ata tohumumuzdan elde ediyoruz.
Tamamen geleneksel ve doğal yöntemlerle bu biberin üretimini yapıyoruz. Biberin tadı ne acı ne de tatlı çok güzel bir aroması var. Yeni nesil bu işten biraz uzaklaştı. Maliyetler arttı ama biz devam ettirmeye çalışıyoruz.”