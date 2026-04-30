Ataşehir'de park tartışması. Sahte "hakim-savcı" kimliği gösterip tehdit etti

Olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde ‘hâkim/savcı’ sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez.

Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz"