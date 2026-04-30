Ataşehir'de park tartışması. Sahte "hakim-savcı" kimliği gösterip tehdit etti
30.04.2026 23:13
Son Güncelleme: 30.04.2026 23:31
DHA
Ataşehir'de çıkan park yeri tartışmasında bir kadın, elinde "Hakim-Savcı" olduğunu belirten sahte kartı göstererek tehditler savurdu. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre, iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışması yaşandı. Görüntüler sosyal medyada gündeme geldi.
Sanal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmesinin ardından İ.E.'nin hakim ya da savcı olmadığı belirlendi. Gösterdiği 'Hakim-Savcı' yazılı kartın da sahte olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şunları söyledi:
"Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde ‘hâkim/savcı’ sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.
Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez.
Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz"