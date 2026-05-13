Atatürk'ün adını verdiği gizemli cennet. Yaz aylarında 10 kat daha fazla turist ağırlıyor

Tarihte "Cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunuyor.

Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan ve nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar varan kanyon, dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alıyor.