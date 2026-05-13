Atatürk'ün adını verdiği gizemli cennet. Yaz aylarında 10 kat daha fazla turist ağırlıyor
13.05.2026 10:01
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Karanlık Kanyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Eski adı ‘Eğin’ olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.
UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ilçe, milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.
Dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'un yanı başındaki Kemaliye'de; Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet hüküm sürdü.
KEMALİYE İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Tarihte "Cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.
Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunuyor.
Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan ve nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar varan kanyon, dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alıyor.
38 tünelden oluşan ve 7 kilometre uzunluğundaki taş yoluyla merak uyandıran bölge, Erzincan’ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak öne çıkıyor.
Adrenalin doğa sporlarının başkenti olan Karanlık Kanyon'da yerli ve yabancı turistler, tekne turu da yapabiliyor. Dağ keçilerini izleme fırsatı bulan ziyaretçiler, herkesi Kemaliye’ye davet ediyor.
Karanlık Kanyon, ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon'dan sonra geliyor. Amerika'daki kanyonun uzunluğu 466 kilometre iken, Karanlık Kanyon'un ise yaklaşık 25 kilometre uzunluğa sahip olduğu biliniyor.
