Atatürk'ün elini öptü. 101 yaşındaki Hacer Teyze'ye sürpriz doğum günü

Atatürk'ün Amasya'ya gelişine tanıklık eden son kuşaklardan biri olan Akdoğan'ın anılarını dinleyen İl Başkanı Galip Uzun ise daha önce hastanede ziyaret ettiği Akdoğan'a verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.



Uzun, "Hacer teyzemizi bugün evinde ziyaret ettik. Hastanede kendisiyle görüştüğümüzde Atatürk'ün elini öptüğünü anlatmıştı. Ben de iyileşip evine döndüğünde kendisini ziyaret edeceğimize söz vermiştim. Sağlığına kavuştuğunu öğrenince sözümüzü yerine getirdik. Hem tarihi hatıralarını dinledik hem de sürpriz doğum günü kutlaması yaptık. Teyzemizin kimliği burada, hicri olarak 1341. Bu tarihi resmi kayıtlara çevirdiğimizde 101 yaşına yani 1925 yılı oluyor ve ailesinden doğum günü olduğu bilgisini aldık. Biz de 101’inci yaşını resmi kayıtlara göre bilinen 101’inci yaşını kutladık. Allah sağlık, afiyet versin diliyorum" diye konuştu.