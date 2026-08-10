Attığı tek bir imza hayatını kararttı. Elektrik aboneliği istedi, 6 kişilik aile evsiz kaldı

Yusuf Saraç ise okuma yazma bilmediğini belirterek, tapularının elinden alınmasının elektrik aboneliği işlemi sırasında başladığını iddia etti. Saraç, "1967 doğumluyum. Okuma yazmam yok. Amcam bana abonelik işlemi yapılacağını söyledi, beni kandırdı. Tapuyu üzerine geçirdi. 44 dönüm arazimiz vardı, hepsini üzerine aldı. Daha sonra arazinin içinde bulunan evimizden de çıkarıldık." ifadelerini kullandı.

Aileye sahip çıkan Aksaray Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Yusuf Solak, Saraç ailesinin yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarıldığını söyledi. Solak, aileden dinlediklerini aktararak, "Amcaları, elektrik aboneliği olmadığını söyleyerek bunlardan imza almış. Vekalet mi aldı, satış mı yaptı bilmiyoruz. Bize anlatılan bu. 44 dönümlük müşterek tapuları vardı. Bu tapuların tamamını kendi adına geçirmiş ve daha sonra icra kanalıyla arazileri sattığı söyleniyor." dedi.

Ailenin daha önce çeşitli kurumlardan ve hayırseverlerden toplanan yardımlarla yapılan evde yaşadığını belirten Solak, arazilerin icra yoluyla satılmasının ardından ailenin evden çıkarıldığını ifade etti.