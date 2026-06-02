Avcılar'da beş katlı bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentsel dönüşüm sürecine giren ancak tam olarak boşaltılmadığı belirlenen binada, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 dairede oturanların olduğu tespit edildi.

Binanın kolonlarından gelen sesler üzerine bazı bina sakinlerinin giriş kattaki dükkandan çıktığı anlaşıldı.

Ancak yanlarında çocukları olanları binadan çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi itfaiye merdiveni ile alınarak indirildi.