Avcılar'da doğalgaz paniği. Kepçe boru hattını patlattı

19.05.2026 12:53

DHA

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın enkazında çalışan kepçe doğalgaz hattına zarar verince çevreyi gaz kokusu sardı.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkımı sürüyor.

 

Yıkılan bir binanın çevresindeki molozları kaldıran kepçe, çalışmalar sırasında doğalgaz boru hattına zarar verdi.

Binanın bulunduğu sokak ve çevresine yayılan doğalgaz kokusu ise mahalle sakinlerin tedirgin etti.

 

Çevredekiler sokaktan uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kepçenin çalışması durdurulurken polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. İGDAŞ görevlilerinin çalışması sonucu gaz kesildi. 

