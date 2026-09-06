Avcılar’da kadın kıyafetleriyle girdikleri daireden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldılar

Olayın gündüz saatlerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Hırsızlığın saatleri kamerada belli, öğle saatlerinde olmuş. Biz akşam iş çıkışı 18.00 gibi eve giriş yaptık. O zaman fark ettik. Aradan bayağı zaman geçmiş oldu.

Sadece bizim eve girmiş olmaları, takip edildiğimiz ihtimalini güçlendiriyor. İçeri girdiğimizde eşim, ‘Bu kapıyı kilitlemiştim’ dedi. Ben de ‘Kilitlememişsin’ dedim. Birbirimize espri yapmamızın ardından, şaka da olsa koşarak içeri girdim ve kontrol ettim. Maalesef almışlar alacaklarını. Çarşaf dağılmıştı, gardırop açılmıştı ama nedense her şey çok düzenliydi. Muhtemelen ellerinde bir cihaz var. Buluyorlar, dedektör gibi bir şey kesinlikle” diye konuştu.

"KAPIDA HİÇBİR ZORLAMA YOK"

“Giden gitmiştir. Yakalanmaları içimi soğutacak” diyen Yılmaz, “Eve girerken şüpheleniyorum. Kapıyı kilitleyerek girsem bile girerken ‘İçeride birine denk gelir miyim, evde biri var mı?’ diye korkuyorum. Kapıda hiçbir zorlama yok. Bunun teknikleri var, araştırdım. Onlar bu konuda gayet ustalaşmışlar” ifadelerini kullandı.