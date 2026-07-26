Avcılar'da korku dolu anlar. Önce kasaba sonra dönerciye koştu, isteği geri çevrilince ortalığı birbirine kattı
26.07.2026 10:57
İstanbul Avcılar ilçesinde eğlence mekanından çıktıktan sonra kavga eden iki kişiden biri, önce yakındaki kasaba ardından da bir dönerciye gidip bıçak istedi. Olumsuz yanıt alan şüpheli, bir restoranın masa ve sandalyelerini devirdi.
KAVGA SIRASINDA BIÇAK İSTEDİ
İstanbul'un Avcılar ilçesi Reşitpaşa Caddesi’nde 25 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Eğlence mekanından çıkan iki kişi iddiaya göre kavga etmeye başladı. Birbirlerine yumruk atan kişilerden biri yan tarafta bulunan kasaba girerek, bıçak istedi.
BIÇAK ALAMAYINCA MASA VE SANDALYELERİ DEVİRDİ
Olumsuz yanıt alınca yan tarafta bulunan dönerciye giden zanlının isteği bir kez daha geri çevrildi.
Sinirlenerek iş yeri önünde bulunan masa ve sandalyeleri tekmeleyen şüpheli sandalyelerden birini alarak kavga ettiği kişinin yanına gitti.
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Kavga araya giren çevredekiler tarafından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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