Avcılar'da metrobüste yangın. Seferlerde aksamalar yaşanıyor
09.05.2026 17:26
Avcılar'da bir metrobüste yangın çıktı. Ekipler yangını müdahale ederken, seferlerde aksama yaşandı.
Avcılar’dan Bahçelievler istikametine giden metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, seferlerde aksama meydana geldi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.