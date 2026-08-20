Ayçiçeğine alternatif oldu. Trakya'nın sarı altın çiçeği yüzleri güldürdü
20.08.2026 11:06
Trakya'da kuraklık nedeniyle zora düşen ayçiçeği üreticileri, alternatif olarak kanolaya yöneldi. Verimi yüksek olan Kanola, yılın kazandıran ürünü oldu.
Edirne'de, son 2 yıldır yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle ayçiçeğinde beklediği verimi alamayan üretici, bu yıl Trakya'nın “sarı altın çiçeği” olarak adlandırdığı kanola ekimine yöneldi.
Kentte, 2025'te yaklaşık 50 bin dekara ekilen kanola, bu yıl 100 bin dekara çıktı. Bölgede mevsim yağışları zamanında oluşurken, bu durum kanola üreticisinin yüzünü güldürdü.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Kanola ekimi bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran yüzde 100 artış sağladı. Bu yıl yağışlardan dolayı da çok güzel verimler alındı kanolada. Yani bugün birçok üreticimizden 350-400 kilogram da duyduk, 500 kilogram da duyduk. Ama ortalama 400 kilogram bandında olacağını düşünüyorum kanolanın." diye konuştu.
"YILIN BELKİ DE EN ÇOK GELİR GETİREN ÜRÜNÜ"
Arabacı, "Fiyatlar ilk etapta üreticilerimizi korkuttu, ekiliş çoğalınca fiyat düşer mi, diye endişelendiler. Fiyat anlamında da çok kötü diyemeyiz. Hatta hasattan sonra bir miktar daha yine fiyatlar yükseldi. Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor. O yüzden üreticimiz memnun kanoladan." dedi.
Kentte, ekimi biten buğdayda da ortalama 500-550 kilogram verim alındığını belirten Arabacı, “İyi verim olan bölgelerimiz de var ama genel baktığımızda da 500- 550 kilogram bandında olacağını düşünüyoruz. Baktığımızda güzel bir verim bu. Bu verimi alsak bile bu üreticilerimizin kazanç olarak baktığımızda çok yeterli bir fiyat değil. Bununla ilgili sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Tarım Bakanımız da bunun ardından bir açıklama yaptı. Bu temel destekte yeniden artırım yapılacağını söyledi.” dedi ve ekledi:
“Üreticimiz bu destekte ciddi anlamda bir artış sağlamasını bekliyor. Çünkü bu rakamlarla sürdürülebilirlik çok zor hale geldi. Burada ciddi bir destek olursa ve bu destekler de bu önümüzdeki yılın ekiliş dönemi, yani ekim ayına kadar ödeme planlaması yapılırsa belki üretecimiz bir nebze olsun nefes alır ve önümüzdeki yılın sürdürülebilirliği açısından; buğday tohumuydu, gübresiydi bunları rahatlıkla alır diye düşünüyorum.”