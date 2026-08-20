Ayçiçeğine alternatif oldu. Trakya'nın sarı altın çiçeği yüzleri güldürdü

Kentte, ekimi biten buğdayda da ortalama 500-550 kilogram verim alındığını belirten Arabacı, “İyi verim olan bölgelerimiz de var ama genel baktığımızda da 500- 550 kilogram bandında olacağını düşünüyoruz. Baktığımızda güzel bir verim bu. Bu verimi alsak bile bu üreticilerimizin kazanç olarak baktığımızda çok yeterli bir fiyat değil. Bununla ilgili sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Tarım Bakanımız da bunun ardından bir açıklama yaptı. Bu temel destekte yeniden artırım yapılacağını söyledi.” dedi ve ekledi:

“Üreticimiz bu destekte ciddi anlamda bir artış sağlamasını bekliyor. Çünkü bu rakamlarla sürdürülebilirlik çok zor hale geldi. Burada ciddi bir destek olursa ve bu destekler de bu önümüzdeki yılın ekiliş dönemi, yani ekim ayına kadar ödeme planlaması yapılırsa belki üretecimiz bir nebze olsun nefes alır ve önümüzdeki yılın sürdürülebilirliği açısından; buğday tohumuydu, gübresiydi bunları rahatlıkla alır diye düşünüyorum.”