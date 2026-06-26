Aydın'da hasat başladı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor, kilosu 200 TL

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Şahinciler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır bamya üretimi yapan Ömer Kan, hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Bamya üretiminin bölgede birçok aile için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Kan, ürünlerin başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini belirtti.

Yaklaşık 12-13 yıldır aktif olarak sektörün içerisinde bulunduğunu kaydeden Kan, "Hem üretim yapıyoruz hem de ürünleri işleyip pazarlıyoruz. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderiyoruz. Pazarcılar ve firmalar da ürünlerimizi alıyor. Bu bölgede yoğun bir bamya üretimi var ve aile işletmesi olarak yaklaşık 20 yıldır bu işi sürdürüyoruz." dedi.