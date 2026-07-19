Aydın'da iki çocuk nehirde kayboldu
19.07.2026 00:47
Son Güncelleme: 19.07.2026 00:57
Aydın'da nehre düşen 2 çocuk için arama kurtarma kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3’ü serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Şahin Ö. (11) ile Eda K. (15) isimli çocuklar suda kayboldu.
Suya girmeyen diğer arkadaşları durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da kendi imkanlarıyla çalışmalara destek verdi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sulama birliği tarafından nehri besleyen sular kesildi. Kayıp iki çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE ARAMA YAPIYOR
İzmir’den gelen dalgıç polisler, suda arama çalışması başlattı. Yine İzmir’den AFAD dalgıçları ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin (SAK) kente gelerek çalışmalara katılacağı belirtildi.