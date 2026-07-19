Aydın'da nehirde kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu
19.07.2026 00:47
Son Güncelleme: 19.07.2026 15:26
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan iki çocuktan biri ölü bulundu.
Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K.'yi arama çalışmaları ekiplerce gece boyunca sürdürüldü.
Ekipler, çalışmalar sırasında iki çocuğa ait kıyafetleri buldu. Günün aydınlanmasıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı.
DİĞER ÇOCUK ARANIYOR
Kıyı boyunca sürdürülen çalışmalara dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de su altından destek veriyor.
Ekipler, kız çocuğu E.K.'nin cansız bedenine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaştı.
Kayıp diğer çocuk Ş.Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren Ş.Ö. ile E.K. ve beraberlerindeki iki çocuk dün akıntıya kapılmıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Kaybolan Ş.Ö. ile E.K. için arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların kolaylaşması için nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilmişti.