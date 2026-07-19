Aydın'da nehirde kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu

Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren Ş.Ö. ile E.K. ve beraberlerindeki iki çocuk dün akıntıya kapılmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaybolan Ş.Ö. ile E.K. için arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların kolaylaşması için nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilmişti.