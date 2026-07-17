Aydın'da zeytinlik yangını: Ekipler müdahale ediyor

Yangını söndürmek için karadan yürütülen çalışmalara 4 uçak ve 6 helikopterle havadan destek veriliyor.

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