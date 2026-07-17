Aydın'da zeytinlik yangını: Ekipler müdahale ediyor
17.07.2026 14:53
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesi Çalıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için karadan yürütülen çalışmalara 4 uçak ve 6 helikopterle havadan destek veriliyor.
Aynı bölgedeki Nalbantlar ve Karacahayıt mahallelerindeki tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.