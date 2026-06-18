Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler

18.06.2026 21:44

DHA

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Adana'da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp, başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü.

Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
DHA

Akran zorbalığı sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler 1
DHA

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü.

Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler 2
DHA

Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.