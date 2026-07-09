Ayılar yaban mersini bahçelerine dadandı! Atalarından kalan "Carimangana" yeniden devrede

Rize'nin Pazar ilçesinde ayıların hedefi olan yaban mersini bahçeleri, yöre halkının 'carimangana' adını verdiği su, tahterevalli ve tenekeden oluşan asırlık bir düzenekle korunuyor. Pazar ilçesinde yaşayan Mustafa Çatan, Yusuf Çatan ve İbrahim Ergül, bölgede "likapa" veya "mavi yemiş" olarak bilinen yaban mersini üretimine yöneldi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle bir bahçe kurup fidanları toprakla buluşturan üreticiler, ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte hasada başladı. Ancak bir süre sonra meyve bahçesi ayıların istilasına uğradı. Bahçeye girip fidanları kıran ayılara karşı çare arayan üreticiler, çözümü eski bir gelenekte buldu.

Bölgede ‘carimangana' olarak bilinen ayı savar sistemini bahçeye kuran üreticiler, böylece ayıların saldırılarını engellemeyi başardı.

Sistem, uzun bir ağacın bir bölümünün oyularak havuz haline getirilmesi ve ortasından ‘tahterevalli' mantığıyla yere sabitlenmesiyle çalışıyor. Havuzun üzerine sürekli su akmasını sağlayan üreticiler, mekanizmanın alt kısmına ise odun çarptığında gürültü yapacak tenekeler yerleştirdi.

Akan su havuzu doldurunca ağaç ağırlıkla birlikte aşağı iniyor. Su boşaldıktan sonra hafifleyip hızla yukarı kalkan ağaç, bu kez tenekelere çarparak yüksek bir ses çıkarıyor. Çıkan bu sesten korkan ayılar da bahçeye yaklaşamıyor.