Ayılar yaban mersini bahçelerine dadandı! Atalarından kalan "Carimangana" yeniden devrede
09.07.2026 12:05
Yaban mersini bahçelerine gelen ayılar, yörede "carimangana" olarak bilinen geleneksel düzenekle uzak tutuluyor.
CARİMANGANA SESİNDEN KORKAN AYILAR BAHÇEYE YAKLAŞMIYOR
Rize'nin Pazar ilçesinde ayıların hedefi olan yaban mersini bahçeleri, yöre halkının 'carimangana' adını verdiği su, tahterevalli ve tenekeden oluşan asırlık bir düzenekle korunuyor. Pazar ilçesinde yaşayan Mustafa Çatan, Yusuf Çatan ve İbrahim Ergül, bölgede "likapa" veya "mavi yemiş" olarak bilinen yaban mersini üretimine yöneldi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle bir bahçe kurup fidanları toprakla buluşturan üreticiler, ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte hasada başladı. Ancak bir süre sonra meyve bahçesi ayıların istilasına uğradı. Bahçeye girip fidanları kıran ayılara karşı çare arayan üreticiler, çözümü eski bir gelenekte buldu.
Bölgede ‘carimangana' olarak bilinen ayı savar sistemini bahçeye kuran üreticiler, böylece ayıların saldırılarını engellemeyi başardı.
Sistem, uzun bir ağacın bir bölümünün oyularak havuz haline getirilmesi ve ortasından ‘tahterevalli' mantığıyla yere sabitlenmesiyle çalışıyor. Havuzun üzerine sürekli su akmasını sağlayan üreticiler, mekanizmanın alt kısmına ise odun çarptığında gürültü yapacak tenekeler yerleştirdi.
Akan su havuzu doldurunca ağaç ağırlıkla birlikte aşağı iniyor. Su boşaldıktan sonra hafifleyip hızla yukarı kalkan ağaç, bu kez tenekelere çarparak yüksek bir ses çıkarıyor. Çıkan bu sesten korkan ayılar da bahçeye yaklaşamıyor.
ÇAREYİ ATALARINDA ÖĞRENDİLER
Çay tarımının yanında ek gelir elde etmek için bu işe girdiklerini belirten Irmak köyü sakinlerinden Mustafa Çatan, mahsulü korumak için eski bir yönteme başvurduklarını söyleyerek, "Ancak çok meşakkatli bir iş bu.
Yağışlı bir bölgede yaşıyoruz. Soğuk hava depomuz olmayınca toplayıp hemen tüketilmesi gerekiyor. Bunun üzerine bir de ayı saldırılarına maruz kaldık. Likapa fidanlarımızı koparıp, bahçeyi talan etmeye başladı. Şimdiye kadar böyle bir şey olmuyordu.
Geçen yıl bir kez saldırı olmuştu. Bu yıl ise üst üste ayı saldırıları başlayınca, atalarımızın geçmiş dönemde kullandığı ilkel bir ayı savar sistemi kurduk. Şimdilik işe yaradı. Bakalım ilerleyen süreçte bir sıkıntı yaşar mıyız bilemiyoruz" dedi.
CARİMANGANA NASIL ÇALIŞIYOR?
Yörede ‘carimangana' olarak bilinen düzeneği hazırlayan İbrahim Ergül de,
"Biz buna ayı savar diyoruz. Geçmiş yıllarda atalarımız ektikleri patates ve mısırları yaban hayvanlarından korumak için bunu yapardı. Suyun çanağı doldurması ve ağırlık artınca boşalıp tekrar geri basması ile çıkan çarpışmadan kaynaklı ses, ayıyı ürkütüp, bu alana gelmesini engelliyor" diye konuştu.
"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"
Büyük emek verdiği bahçenin ayılar tarafından zarar görmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Yusuf Çatan ise, "Likapa, üretmesi ve toplaması çok zahmetli bir ürün.
Bazı arkadaşlarımız 'Biraz getirsen' diyor. 'Çık topla, ye' diyorum. Tek tek elle toplanıp muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu kadar emek verdiğimiz, gözümüz gibi baktığımız ürünün bir de ayı saldırısına uğraması hepimizi üzdü. Mahvetti ortalığı" ifadelerini kullandı.
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