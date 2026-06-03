Aylarca uğraştı Efsane 302'yi yeniden yaptı: Direksiyona geçti, görenler şaşırdı
03.06.2026 11:42
Bursa'da bir kaplama ustası, gençlik yıllarında hayallerini süsleyen otobüsün minyatürünü yaptı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polyurea kaplama ustalığı yapan Hikmet Sungur, gençlik yıllarında direksiyonuna geçtiği ve hayallerini süsleyen Mercedes 302 model otobüsü yeniden canlandırdı.
Eski aracının minyatürünü yapmaya karar veren Sungur, kendisiyle birlikte 10 kişiden oluşan ekip kurarak yoğun bir üretim sürecine girdi. Orijinali şoförle birlikte 44 kişilik olan otobüsün tüm ayrıntılarını en ince ayrıntısına kadar planlayan Hikmet Sungur ve ekibi, tam sekiz ay boyunca aralıksız çalıştı.
Aracın şasisinden pencerelerine, iç tasarımından dış kaplamasına kadar her detayı el emeğiyle hazırlayan ekip, yoğun mesainin ardından minyatür otobüsü tamamlayıp test sürüşünü de gerçekleştirdi.
Yapımı tamamlanan 3 kişilik minyatür otobüs, Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu (TÜRNOG) tarafından Eskişehir'de 3'üncüsü düzenlenen Nostalji Otobüs Buluşması etkinliğinde de sergilendi. Etkinliğe katılan nostalji tutkunları otobüse yoğun ilgi gösterdi.
"BENDE BİR GEÇMİŞİ VAR"
Gençliğinde orijinaliyle Suudi Arabistan'a gidip geldiği otobüsün bu kez kendi ürettikleri minyatür halinin direksiyonuna geçen Hikmet Sungur, mutluluğunu anlatarak, "Bu otobüsü yaparken, bir otomobilin parçalarını komple söküp buna taktım. Bu otobüsün bende bir geçmişi var. Yeni evlendiğim zaman bile komşuya, düğüne veya derneğe otobüsle giderdim." dedi.