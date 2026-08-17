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Aynı adrese 15 sipariş. Kuryeler gerçeği duyunca isyan etti

17.08.2026 19:37

İHA

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Bursa'da aynı adrese verilen 15 farklı sipariş kuryelerin tepkisine neden oldu.

Aynı adrese 15 sipariş. Kuryeler gerçeği duyunca isyan etti
IHA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aynı daireyi adres göstererek farklı uygulamalardan art arda 15 sipariş verdi.

KURYELER TEPKİ GÖSTERDİ 1
IHA

KURYELER TEPKİ GÖSTERDİ

Kısa sürede ellerindeki paketlerle adrese gelen kuryeler, aynı noktada buluşunca gerçeği anladı. Daire sakininin siparişleri kendisinin vermediğini söylemesi üzerine kuryeler, duruma tepki gösterdi.

 

Aynı adrese 15 sipariş. Kuryeler gerçeği duyunca isyan etti 2
IHA

Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.