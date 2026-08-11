Baba-kız el ele verdi, 1500 rakımda imkansızı başardı. 20 tonun üzerinde mahsul bekleniyor

İlk hasada katılan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, üretici Hüseyin Bulanık'ı tebrik ederek, seranın yalnızca bir tarımsal üretim alanı olmadığını, ilçede yüksek rakımda üretim açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Başkan Dal, "Bu seranın bulunduğu alanı gördünüz. Seramız bir dönüm üzerine kurulmuş. İki tünelden oluşan bir dönümlük seramız var. Buradaki önemli olan aslında yetiştirilen ürün veya yapılan faaliyet değil. Bin 500 rakımda ilk cesaretin atılması, ilk adımın atılması" dedi.