Baba-kız el ele verdi, 1500 rakımda imkansızı başardı. 20 tonun üzerinde mahsul bekleniyor
11.08.2026 11:45
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baba-kızın bin 500 rakımda kurduğu serada ilk domates hasadı gerçekleştirildi.
İlçede yüksek rakımda sera üretiminin ilk örneklerinden biri olan serada 2 bin 500 domates fidesi toprakla buluşturulurken, sezon sonunda 20 tonun üzerinde ürün alınması hedefleniyor.
YÜKSEK RAKIMDA ÜRETİMİ MÜMKÜN KILDILAR
Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Hüseyin Bulanık ve kızı Zeynep Bulanık tarafından yaklaşık 1 dönüm arazi üzerine kurulan sera, yüksek rakımda tarımsal üretimin mümkün olduğunu göstermek amacıyla hayata geçirildi. İki tünelden oluşan serada yetiştirilen 2 bin 500 domates fidesinden ilk ürünler toplanırken, kış döneminde ise marul ve ıspanak yetiştirilmesi planlanıyor.
1500 RAKIMDA İLK CESARET
İlk hasada katılan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, üretici Hüseyin Bulanık'ı tebrik ederek, seranın yalnızca bir tarımsal üretim alanı olmadığını, ilçede yüksek rakımda üretim açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.
Başkan Dal, "Bu seranın bulunduğu alanı gördünüz. Seramız bir dönüm üzerine kurulmuş. İki tünelden oluşan bir dönümlük seramız var. Buradaki önemli olan aslında yetiştirilen ürün veya yapılan faaliyet değil. Bin 500 rakımda ilk cesaretin atılması, ilk adımın atılması" dedi.