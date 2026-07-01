Babası istemeyince inat etti. "Evde 15 tane var, gözüm gibi bakıyorum"

Cam sanatçısı Dilara Sağır, camla tanışmasının tesadüfen olduğunu söyledi. Başta üniversitede heykel alanında eğitim almayı hedeflediğini belirten Sağır, şöyle devam etti:

"Babamla üniversite tercih döneminde birazcık iddialaştık. O bana, 'Heykel okumanı istemiyorum' dedi. Ben de ona inat olsun diye heykele benzeyen bütün alanların tercihini yaptım. Kendimi cam bölümünde buldum. Birazcık zorlayarak da girdim gibi oldu. Çünkü Eskişehir'de olmayı çok istiyordum.

Cam bölümüyle tanıştıktan sonra 'malzemeye aşık oldum' diyebilirim ve kalmaya karar verdim. Cam bölümünde eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda yüksek lisans sürecim halen devam ediyor."

Sağır, belediyenin düzenlediği cam festivali sayesinde yurt dışından birçok sanatçıyla tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, en büyük hedefinin kişisel sergi açmak olduğunu kaydetti.